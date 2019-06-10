'Gasp edildim' dedi, dilenci çıktı İzle

-Polis arasında yürümesi

-Parasının alındığını söylemesi

-Polis aracına bindirilmesi

-Polis tarafından götürülmesi



( ADANA -ÖZEL) "Gasp edildim" dedi, dilenci çıktı- Adana’da gasp edildiğini ileri sürerek polise başvuran şahsın parasına dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıtalar tarafından el konulduğu ortaya çıktı ADANA



- Adana’da gasp edildiğini ileri sürerek polis başvuran şahsın parasına dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıtalar tarafından el konulduğu ortaya çıktı. Merkez Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesinde meydana gelen olayda, 82 yaşındaki Aziz İ, 155 polis imdat hattını arayarak bankadan çektiği 3 bin 170 lirasının gasp edildiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine gasp ekiplerini gönderildi. Olay yerine gelen ekibi bankaya götüren şahıs paraya çektikten sonra yanına gelen 3-4 şahsın zorla parasını aldığını söyledi.



Polis yaşlı adamın ellerinde de morarma olduğunu görünce gasp edilmiş olabileceğini düşündü. Ancak polis yaptığı çalışmada yaşlı adamın parasını zabıta ekiplerinin aldığını tespit etti. Zabıta ekiplerinin yaşlı adamın dilencilik yaptığını ileri sürerek bundan elde ettiği paralara el koyduğu ve tutanak tuttuğu ortaya çıktı.

