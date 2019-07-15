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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Garsonu öldüren gence müebbet hapis İzle

Garsonu öldüren gence müebbet hapis İzle

arşiv görüntüler

Polis Müebbet Hapis Gesi Hapis Cezası Polis Ekipleri 

-olay yerinden görüntüler
-olay anı
-ölen adamın fotoğrafı

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir restoranda çalışan garsonu bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Olay Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aklî dengesi yerinde olmayan Orhan Çinko (19), mahallede dolaşırken bir fastfood yemek şirketinde garson olarak çalışan Muhammet Bal ile tartışmaya başladı.
Orhan Çinko, tartıştığı Bal'ı göğsünden ve sırtından bıçakladı. Olay yerine gelen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çinko ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Orhan Çinko hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kasten adam öldürmek suçundan açılan davada sona gelindi. Önceki duruşmalarda kimseyi öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını, yaşananları hatırlamadığını ve aklî dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Adlî tıp raporlarında sanık Çinko’nun aklî dengesinin yerinde olduğu tespit edildi. Mahkeme heyeti raporların ardından sanık hakkında kararını verdi. Çinko kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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