'GAP ile Haydi Yaylaya Projesi' - ŞIRNAK

: - "GAP ile Haydi Yaylaya Projesi" - Şırnak Valiliği ve GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığınca dağıtılan yardım malzemeleri - Yardım malzemelerinin dağıtılması - Tarım İl Müdürü Bekir Kılıç'ın konuşması - Yardım malzemesi alan Mehmet Sipki'nin konuşması"GAP ile Haydi Yaylaya Projesi" - Şırnak 'ta güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından açılan yaylalara çıkan üreticilere proje kapsamında 25 çadır, güneş paneli ve malzeme desteği sunulduŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ta yaylaya çıkan üreticilere çadır ve malzeme desteği sağlandı. Şırnak Valiliği ve GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığınca uygulamaya geçirilen "GAP ile Haydi Yaylaya Projesi" kapsamında, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından açılan yaylalara çıkan 25 çiftçiye çadır, güneş paneli, invertör ve yayık makinesi verildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bahçesinde yapılan dağıtım töreninde konuşan Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde yaylaların huzura kavuştuğunu söyledi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bekir Kılıç ise destek ile yaylaya çıkan göçerlerin yaşam standardını yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, "25 üreticiye 50 metrakerelik yaşam çadırı, güneş enerjisi paneli, yayık makinesi teslim ettik. Yayla hayvancılığını göçerliği destekliyoruz ve bunların ilimiz için bir değer olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.Yardım malzemesi alan Mehmet Sipki, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun. İhtiyacımız olan malzemeleri bizlere verdiler. Kendi paramla alsam 8 - 9 bin liraya alacağım malzemelere 2 bin 180 lira katkıyla sahip oldum." dedi.