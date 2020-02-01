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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Gantz, Çalan Sirenler Nedeniyle Sığınağa Kaçtı

- Gantz, Çalan Sirenler Nedeniyle Sığınağa Kaçtı

Sığınaktan detay

( TEL AVİV ) - Gantz, çalan sirenler nedeniyle sığınağa kaçtı TEL AVİV

Gesi İsrail Muhalefet 


- Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, Gazze'ye yakın bir bölgede çalan sirenler nedeniyle sığınağa kaçtı. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın, Gazze'ye yakın bir bölgede bulunan Nahal Oz bölgesinde yaptığı ziyaret sırasında sirenler çalmaya başladı.
Gantz, çalan sirenler nedeniyle sığınağa kaçarken, İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail güneyine bir füzenin atıldığını ve sirenlerin çalındığını duyurdu. Açıklamada, füzenin Gazze'ye yakın Batı Negev'de açık alana düştüğü ifade edildi.
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