Gannuşi parlamento seçimleri adaylık başvurusunu yaptı - TUNUS
- Tunus 'ta Nahda Hareketinin lideri Raşid el - Gannuşi'nin Tunus 'taki seçim komisyonu ofisine gelişi - Nahda Hareketinin lideri Raşid el - Gannuşi'nin basın açıklaması - TUNUS (AA) - Tunus 'ta Nahda Hareketinin lideri Raşid el - Gannuşi, 6 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerinde başkent Tunus 'tan birinci sıra milletvekili milletvekili adaylık başvurusunu başkent Tunus 'taki seçim komisyonu ofisinde gerçekleştirdi.
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