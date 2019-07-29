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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gannuşi parlamento seçimleri adaylık başvurusunu yaptı - TUNUS

Gannuşi parlamento seçimleri adaylık başvurusunu yaptı - TUNUS

- Tunus 'ta Nahda Hareketinin lideri Raşid el - Gannuşi'nin Tunus 'taki seçim komisyonu ofisine gelişi - Nahda Hareketinin lideri Raşid el - Gannuşi'nin basın açıklaması - TUNUS (AA) - Tunus 'ta Nahda Hareketinin lideri Raşid el - Gannuşi, 6 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerinde başkent Tunus 'tan birinci sıra milletvekili milletvekili adaylık başvurusunu başkent Tunus 'taki seçim komisyonu ofisinde gerçekleştirdi.

Parlamento Seçimleri Basın Açıklaması Başkent Milletvekili Parlamento 

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