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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Gamze Esgicioğlu cinayetinin arkasından kıskançlık çıktı

Gamze Esgicioğlu cinayetinin arkasından kıskançlık çıktı

Adliyeden detay

Sparta Ürdün Kıskançlık Avcılık Cinayet 

-Şahsın çıkarılışı ve araca bindirilişi
-Aracın gidişi
-Arşiv-

( ISPARTA )-Katil zanlısı ifadesinde cinayeti itiraf etti: “Üzerime bıçakla geldi, elinden tutup, geri çevirdim”-23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu cinayetinde sevgilisi tutuklandı ISPARTA

- Isparta’da 23 yaşındaki Gamze Esgiciloğlu’nun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden biri mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Cinayeti itiraf eden Esgicioğlu’nun sevgilisi Hasan B.’nin ifadesinde kıskançlık yüzünden tartıştıklarını belirterek, “Üzerime bıçakla geldi, geri çevirdim saplandı” dediği öğrenildi. Anadolu Mahallesi 131. Cadde’de ikamet eden Gamze Esgicioğlu, sabaha karşı evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polis, evde bulunan 4 erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gamze Esgicioğlu’nun sevgilisi Hasan B., M.K., H.Y. ve İ.O.B. adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından M.K., H.Y. ve İ.O.B. serbest bırakıldı. Esgicioğlu’nun sevgilisi Hasan B. mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Hasan B. adliye çıkışında bir gazetecinin "sevgilinizi neden öldürdünüz, pişman mısınız?" şeklindeki soruyu yanıtsız bıraktı. “Bıçakla üzerime yürüdü, elinden tutup geri çevirdim” Öte yandan Hasan B.’nin adliyedeki ifadesinde sevgilisi Gamze Esgicioğlu ile kıskançlık yüzünden tartıştıklarını belirterek, “Üzerime bıçakla geldi, bende elinden tutarak bıçağı geri çevirdim o sırada vücuduna saplandı” dediği öğrenildi.
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