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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
'GameX 2018' Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı başladı - İSTANBUL

'GameX 2018' Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı başladı - İSTANBUL

- Fuardan detaylar - "Game in Turkey" adlı firmanın sorumlusu Uluç Ali Kırangil'GameX 2018' Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı başladıDijital oyun ve eğlence fuarı "GameX 2018", TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.
İSTANBUL (AA) - Dijital oyun severleri bir araya getiren, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’nun en kapsamlı dijital oyun fuarı "GameX 2018" TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı.
Dijital Oyun Ajansı "Game in Turkey" adlı firmanın sorumlusu Uluç Ali Kırangil, fuar ve dijital oyun pazarı hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dijital oyun firmaları açısından büyük bir pazar olduğunu belirtti.
Türkiye'de 2016'da 755 milyon dolarlık bir oyun pazarı olduğuna işaret eden Kırangil, "2017'de 811 milyon dolara çıktı ve 2018'de bu rakam katlanarak devam edecek. Yurt dışından Türkiye'ye gelen firmalar var çünkü Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Bu durum, firmaların iştahını kabartıyor." dedi.
Fuarda yerli oyun yazılımcılarının sayıca çok olduğunu ifade eden Kırangil, "Türk oyun sektörü kendi içinde yapımcı olarak da gelişiyor ve yurt dışına açılmaya devam ediyor. Biz de firma olarak mobil bir strateji oyunu çıkardık. Fuarda Türk oyuncusuna oyunumuzu göstermek tanıtmak istedik." diye konuştu.
Bilgisayar ve konsol oyunları, simülatör, sanal gerçeklik deneyimleri, profesyonel e - spor takımları ve oyuncuları, son teknoloji oyuncu ekipmanları, ödül ve hediye ürünler, seminerler, paneller ve atölye çalışmaları da "GameX 2018" Dijital Oyun Fuarı’nın etkinlikleri arasında yer alıyor.Fuara katılanlar, Türkiye Gençlik Vakfı mini golf sahasındaki etkinliklere ve robot yarışlarına yoğun ilgi gösteriyor.Giriş ücreti hafta içi 15, hafta sonu 20 TL olan ve 13'üncü defa açılan fuar, 9 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek.

Genç Nüfus Golf Sahası Strateji Oyunu Eğlence Fuarı 1 Milyon Dolar 

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