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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Galatasaray taraftarı kritik dava öncesi adliyeye akın etti İzle

Galatasaray taraftarı kritik dava öncesi adliyeye akın etti İzle

Adliye önünde galatasaray taraftarı

Galata Galatasaray Galatasaray Taraftarı Mahkeme Heyeti 

-slogan atmaları
-adliyeden detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Galatasaray'da yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına yapılan itiraza ilişkin dava öncesi çok sayıda taraftar adliyeye akın etti. Adliye önünde pankartlar açan taraftarlar mevcut yönetim lehine sloganlar attı. Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına bazı üyeler tarafından yapılan itiraza ilişkin davanın görülmesine devam edilecek. Bugün görülecek duruşmada mahkeme heyeti, tedbir kararını kaldırması durumunda sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu 1 ay içinde seçime gidecek. Tedbir kararı kaldırılmazsa mevcut yönetim kurulu görevine devam edecek. Kritik duruşma öncesi mevcut yönetime destek veren ultrAslan’ın çağrısı üzerine çok sayıda taraftar Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önüne akın etti. Burada ‘Galatasaray halkındır, lisenin değil’ şeklinde pankartlar açan taraftarlar uzun süre mevcut yönetim lehine sloganlar attı. Önümüzdeki dakikalarda başlayacak duruşma öncesi taraftarlar adliye önünde bekleyişini sürdürüyor.
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