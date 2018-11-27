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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Galata ve Unkapanı ve Haliç Köprüleri kapatıldı

Galata ve Unkapanı ve Haliç Köprüleri kapatıldı

Köprülerden görüntü

Deniz Trafiği Deniz Ulaşımı 

-Gemi geçerken görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü deniz trafiği nedeniyle gece 02.30 itibariyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, tarafından deniz ulaşımına açılacak, Galata Köprüsü, Unkapanı Köprüsü ve Haliç Metre Köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Deniz trafiği nedeniyle 02.30 ile 03.30 arasında üç köprü de yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çalışmaların ardından köprüler normal trafiğe açıldı.
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