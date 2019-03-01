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01 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Galata Kulesi yeşile büründü

Galata Kulesi yeşile büründü

Galata Kulesinden görüntü

Logos Yabancı Turist 

-Fotoğraf çekenlerden görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'un simge tarihi eserlerinden Galata Kulesi, Yeşilay Haftası nedeniyle yeşile büründü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü, önemli gün ve haftalarda renk ve ışık gösterileriyle süslenen Galata Kulesi’ni Yeşilay Haftası boyunca yeşil renk ile aydınlatacak. Bağımlılıklardan korunmanın önemine dikkat çekmek amacıyla yapılan uygulama kapsamında, Galata Kulesi’ne 1 hafta boyunca ışıkla Yeşilay logosu da giydirilecek. Öte yandan Galata Kulesi’ne gelen yerli ve yabancı turistler yeşil renk ile aydınlatılan kule yoğun ilgi gördü.
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