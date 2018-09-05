Galata Köprüsü altında yunusların gösterisi büyük beğeni topladı

-Yunusların su yüzeyine çıkıp dalması

-Yunuslar ve Galata Köprüsü ve Galata Kulesiyle görüntü

-Genel ve detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Galata Köprüsü altında gece vakti yunusların gösterisi büyük beğeni topladı. Yunuslar yaklaşık bir saat sonra gözden kayboldu. Galata Köprüsü altında balık sürülerinin peşinden giden yunusların gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı. Deniz yüzeyine çıkıp dalan iki yunus, balıkları avlamaya çalıştı. Gece saatlerinde yunusların gösterisi beğeni topladı. Bazı vatandaşlar yunusların gösterisini cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı. Yaklaşık bir saat zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar gözden kayboldu.

