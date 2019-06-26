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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
GAİB, e-Ticaret uzmanları yetiştirecek - MARDİN Haberi

GAİB, e-Ticaret uzmanları yetiştirecek - MARDİN Haberi

- "Dijital Dönüşüm, e - İhracat ve e - Ticaret Eğitimi" semineri - Katılımcılardan detay - Uzmanların eğitimleri - GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci'nin konuşması GAİB, e - Ticaret uzmanları yetiştirecek - GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci: - "Biz kendi birliğimizde e - Ticaret uzmanları yetiştireceğiz. Şu anda Türkiye'de bu açık olan bir kısım. Firmaların kendi bünyelerinde bu uzmanları çalıştırabilmeleri için sertifikalı programlar hazırlayacağız"MARDİN (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, birliklerinde e - Ticaret uzmanları yetiştireceklerini söyledi.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde bir otelde GAİB'in organize ettiği "Dijital Dönüşüm, e - İhracat ve e - Ticaret Eğitimi" semineri düzenlendi.
Kileci, seminerde yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin çağın en önemli unsurlarından biri olduğunu, gelişen dünya ekonomisinde çağa ayak uydurabilmek için mutlaka bu yöntemin kabul edilmesi ve uygulanması gerektiğini söyledi.

Seminerleri Şanlıurfa, Şırnak, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te sürdüreceklerini aktaran Kileci, eğitimlerle insanlarda farkındalık yaratmayı istediklerini kaydetti.
Kileci, şöyle devam etti:"Bir sonraki aşamada birliğimizde e - ticaret uzmanları yetiştireceğiz. Şu anda Türkiye'de bu açık olan bir kısım. Firmaların kendi bünyelerinde bu uzmanları çalıştırabilmeleri için sertifikalı programlar hazırlayacağız. e - ihracatın, ihracata katkısı kesinlikle yadsınamaz. Bütün dünyanın üzerinde hemfikir olduğu bir konu. Elinizde taşıdığınız cep telefonu ile dünyanın bütün markalarını mağazalarını bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla e - ihracat, klasik ihracatın dışında kesinlikle olmazsa olmaz ve dünyanın gittiği nokta bu yönde."e - ticarette güvenlik noktasında bazı problemin olduğunu da kaydeden Kileci, "Her internet sayfasına, telefonunuza gelen her reklama dikkat etmeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.Ticaret Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı da bu tür etkinliklere daha fazla katılım sağlanması gerektiğini belirterek, etkinliğin Mardin 'de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Uzmanlar, katılımcılara 2 gün sürecek seminerde Dijital Dönüşüm, e - İhracat ve e - Ticaret konularında bilgi verecek.

Dünya Ekonomisi Farkındalık İhracat Farkındalık Yaratma Cep Telefonu 

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