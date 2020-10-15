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15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Gafarlı; “Türkiye yanımızda olunca bizde kendimizi daha güçlü hissediyoruz’’

Gafarlı; “Türkiye yanımızda olunca bizde kendimizi daha güçlü hissediyoruz’’

-Elçin Gafarlı ve Düsen Kaseinov ziyaret detay

Çatışma 

--sohbet detay
--hediye takdimi detay

( SİVAS )- Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nı temsilen Vali Salih Ayhan’ı ziyaret eden Elçin Gafarlı ve Düsen Kaseinov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerginliğine de değinerek kardeşlik mesajı verdiler SİVAS

- Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nı temsilen Vali Salih Ayhan’ı ziyaret eden Elçin Gafarlı ve Düsen Kaseinov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerginliğine de değinerek kardeşlik mesajı verdiler. Sivas Valisi Salih Ayhan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov ve TÜRKSOY Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gafarlı’yı makamında kabul etti. Vali Ayhan, Kaseinov ve Kaseinov ile bir süre sohbet etti. Düsen Kaseinov, Elçin Gafarlı ve Vali Salih Ayhan karşılıklı hediye takdiminde bulundular. Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gafarlı, "Karabağ olayları, çatışmalarda Türkiye hep yanımızdadır. Cumhurbaşkanından tutun tüm kademeleri Azerbaycan’ı destekliyor. Budan dolayı ben Azerbaycan adına teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye yanımızda olunca bizde kendimizi daha güçlü hissediyoruz’’ dedi.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov ise, her zaman Azeybaycan’ın yanında olduklarını ve desteklediklerini söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ziyaretlerinden dolayı Kaseinov ve Gafarlı’ya teşekkür etti. (DK-GF-Y)
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