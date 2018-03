G3 Forum’un 10’uncusu, Ankara’da gerçekleştirildi

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, G3'ün artık girişimciliği Anadolu’ya yayan bir marka haline geldiğini ifade ederek, "Cesur olmayan insan girişimcilik yapamaz. Bu iş aslında risk alabilme ve risk yönetebilme işidir. Dünyada bizden başka kimsede bu yok" dedi.

TOBB öncülüğünde düzenlenen Türkiye’nin en büyük girişimcilik zirvesi. bin 500 girişimci ve girişimci adayı, “Girişimcilik Senin İçinde, Gözünde Büyütme!” temasıyla bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, G3'ün artık girişimciliği Anadolu’ya yayan bir marka haline geldiğini ifade ederek, bu alanda emek veren herkese teşekkür etti. Bu yıl TOBB ETÜ’de bir araya gelmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Hisarcıklıoğlu, "TOBB ETÜ’yü sizlere biraz anlatalım. Unutmayın. Reklamsız iş karanlıkta gösteri gibidir. Girişimci insan her fırsatta reklamını yapar. Ben de iş adamıyım. TOBB ETÜ’yü girişimciliği desteklemesi için kurduk. TOBB ETÜ olarak girişimcilere büyük imkanlar sunduk. Girişimciler için kuluçka merkezi açtık. TOBB ETÜ Garaj’ı kurduk. Burada uzman, yatırımcı, fikir sahibi bir arada. Bedava ofis, danışmanlık, yatırımcılarla buluşma imkanları mevcut. TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi’ni faaliye geçirdik. Hocalarımıza, buluşlarını ticarileştirmek için destek sağladık" şeklinde konuştu.

"Cesur olmayan girişimcilik yapamaz" Gençlere tavsiyelerde bulunan Hisarcıklıoğlu, hayallerini hedefe dönüştürmelerini ve çok çalışmalarını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, "Herkes yenilikçilik diyor, nedir kardeşim bu? Babannem beni icat çıkarma diye yetiştirdi. İcat çıkarmak yenilikçiliktir. Yenilikçilik, ihtiyaçlara göre yeni çözümler üretmektir. Yapılmayanı yapın. Veya yapılanı yeni bir yöntemle yapın. İşte Uber, bir tane taksisi yok, en büyük taksi şirketi. Değeri 20 milyar dolar. Airbnb tek bir odası yok, dünyanın en büyük otel işletmecisi. Değeri 25 milyar dolar. Whatsapp, dünyanın en büyük telefon şirketi. 55 kişi çalıştırıyor. Değeri 20 milyar dolar. Yeniyi yakalayan kazanıyor, duran düşüyor, eskiyen kaybediyor. Cesur olmayan insan girişimcilik yapamaz. Bu iş aslında risk alabilme ve risk yönetebilme işidir. Dünyada bizden başka kimsede bu yok. 150 milyar dolar ihracatın yüzde 60’ını Kobi’ler yapıyor. Bizim hamurumuzda cesaret var. Elimizde cevher var; marifet bunu işlemekte. Büyük başarıların arkasında muhakkak başarısızlık ve azim vardır. Ampulü icat eden Edison’un çok sevdiğim bir lafı var, Edison der ki 'On bin kere başarısız olsam, umutsuzluğa kapılmam. Her hata ileriye giden yolun bir parçasıdır.' Google dünyadaki 21. arama motoru. Yani daha önce 20 kez başarısız olmuş bir fikir. Yere düşmeyenden girişimci olunmuyor. Girişimcilik düşmemek değil, düşünce kalkabilmektir. Pek çok büyük başarının arkasında, başarısızlık ve fakat azim bulunur. Mesela günümüzde en çok oynanan mobil oyunları yazan, Angry Birds’ün de mimarı olan Rovio, bu oyundan önce 51 başarısız oyun geliştirdi. Ama azmetti, inandı ve başardı" diye konuştu.

"Bu çağın adı teknoloji, bilim, internet çağı" Her alanda olduğu gibi girişimcilikte de en önemli şeyin dürüstlük olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Güzel ahlak girişimcinin koruyucusudur. Elbette kar etmek girişimcinin asli görevidir. Kar etmek ayıp değildir. Takdir edilmesi gereken bir başarıdır. Fakat kar ederken her şey mübah değildir. Bakın bir bebe çıktı. Çiftlik bank diye bir safsata kurdu. 80 bin kişiyi dolandırdı. Dünya 3 günlük değildir. Kısa vadeli düşünen hep kaybetmiştir. Vergisini veren, helal kazanç sağlayanlar ayakta kalmıştır. Kısa yoldan köşeyi dönenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Artık başka bir dünya var. Eskiden zengin olmak için, milyarlarca dolar yatırım yapmak, tesis inşa etmek gerekirdi. Bugünün sermayesi sadece bir Garaj. Bakın bu firmaların hepsi garajda kuruldu. Ayrıca artık zengin olmak için tek bir bilgisayar, iyi bir ekip ve iyi bir fikir yeterli. Zuckerberg üniversite öğrencisiydi, sermayesi tek bir bilgisayardı, 200 milyar dolar para kazandı. Justin Bieber 15 yaşındayken Youtube’a koyduğu tek bir video ile 1 milyar kere izlenerek dünyayı salladı. Arkasından dünya starı oldu. Bu çağın adı teknoloji, bilim, internet çağı. Bugün en hızlı büyüyen şirketlerin hepsinin bir ortak özelliği var, teknolojiyi kullanmak. İnsanlar artık mobil yaşıyor. Müşteri, pazar, tedarikçi, bütün unsurlar tek bir bilgisayara bağlı. 7 milyar insan, 20 trilyon dolarlık dünya pazarı tek tuş. Nüfusumuzun yüzde 90’ı mobil bağlantıya sahip. Facebook kullanıcı sayısında 6’ncıyız, Instagram kullanıcı sayısında 4’üncüyüz ama toplam perakende ticaretin sadece yüzde 3.5’i elektronik mecradan yapılıyor. Yani onlar iş üretiyor, biz laf üretiyoruz. İşte bu nesille birlikte inşallah teknolojiyi de iş için kullanmaya başlayacağız" mesajını verdi. (JA-