G20 Zirvesi - Liderlerin gelişi (1) - BUENOS AİRES
- Suudi Prens Muhammed bin Selman'ın gelişi - Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin gelişi - Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Kalla'nın gelişi - Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun gelişi - Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin gelişi - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gelişi - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae - in'in gelişiG20 Zirvesi için Güney Amerika ülkesi Arjantin 'in başkenti Buenos Aires'te bulunan liderler, açılış oturumuna katılıyor.