G20 Liderler Zirvesi - Dışişleri Bakanları Kültürel Programı - OSAKA
- Bakan Çavuşoğlu'nun Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono tarafından karşılanması - Aile fotoğrafının çekilmesi - Kültürel gösteriden ve katılımcılardan detaylarOSAKA (AA) - G20 Liderler Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanları için kültürel program ve akşam yemeği düzenlendi. Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da katıldı.
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