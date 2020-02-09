G-111 lavabo açıcı sıcak susuz lavaboları açıyor İzle

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( BURSA ) BURSA



- İnoksclean firması tarafından üretilen G-111 lavabo açıcı, tıkanıklığa sebep olan bütün organik maddeleri sıcak su olmaksızın temizliyor. İnoksclean tarafından geliştirilen G-111 lavabo açıcı, mutfak ve tuvalet giderlerinde sıcak su olmaksızın tıkanıklığa sebep olan organik maddeleri temizliyor. Tıkanan giderleri kırıp dökmeden açmak isteyen vatandaşlar tarafından tercih edilen G-111 lavabo açıcıyı anlatan İnoksclean Genel Müdürü Ümit Varlık, ürün hakkında bilgi verdi. Varlık, “Bu ürünümüz lavabolardaki her türlü organik tıkanıklığı kolaylıkla açmaktadır. Soğuk su ile reaksiyon göstermektedir. Meselâ evlerimizde sık sık mutfak lavabolarına makarna, çay, pirinç gibi ürünler dökülür. Bu bir süre sonra sistem içerisinde tıkanıklığa sebebiyet verir. Bu tıkanıklıklar geçmişte kostik dökerek açılıyordu. Bizim ürünümüzün kostikten en büyük farkı sudur. Kostik döküldüğünde sıcak su dökmeniz gerekmektedir. Bizim ürünümüzde sıcak suya ihtiyacımız yoktur. Kostik sıcak suyun soğuduğu noktada etkisini bitirmektedir. Bizim ürettiğimiz özel formül sayesinde bu malzemeyi direkt gidere döküyoruz ve arkasından suyu açıyoruz. Ancak giderden ürünü verecekseniz, gider açıcıdan sonra 6-7 dakika bekledikten sonra soğuk suyu veriyoruz. Sistem içinde organik olarak ne varsa parçalayarak açılmasını sağlar” dedi.

“Endüstriyel mutfaklarda, yemekhanelerde çok kullanılıyor” diyen Varlık, “Yağ tıkanıklıklarından tutun da her türlü organik malzemenin tıkanıklığını gideriyor. Aynı zamanda tuvaletlerde de kullanılmaktadır. Ucuz tuvalet kağıtları suda ayrışmıyor ve topak olarak sistemin tıkanmasına sebebiyet veriyor. Bizim bu ürünümüz sistemin içinde kalan tuvalet kağıdından tutun da çocuk bezine kadar ne varsa eritip tıkanıklığı açıyor. Ürün döküldükten sonra 4 saat boyunca etkisini göstermektedir. Bazen giderleri telle açarlar ama o telin çapı kadar yer açılır ve komple sistemi temizlemez. Bu gider açıcı ise sistemi komple açmaktadır” diye konuştu.

Ürünü satın almak isteyenler tikaligider.com ve inoksclean.com internet sitelerinden sipariş verebilirler.



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