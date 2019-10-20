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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Futbolcuları taşıyan otobüste yangın çıktı - BURSA Video

Futbolcuları taşıyan otobüste yangın çıktı - BURSA Video

- Otobüsün yanma anı - Söndürme çalışmalarından detaylarFutbolcuları taşıyan otobüste yangın çıktı - Bursa 'da Gençlergücü Futbol Kulübü oyuncularını taşıyan otobüste çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldiBURSA (AA) - Bursa Süper Amatör Ligi A Grubu'nda mücadele eden Gençlergücü Futbol Kulübü oyuncularını taşıyan otobüste yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, takım otobüsü, Görükle İpekspor'la deplasmanda oynanan müsabakanın ardından içindeki futbolcular ve teknik heyetle birlikte İnegöl'e ilçesine hareket etti. Bursa Çevre Otoyolu'nunun Yıldırım Kavşağı'nda, otobüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoförün aracı durdurması üzerine futbolcular ve teknik heyet otobüsten indirildi.Kulüp görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otobüs kullanılmaz hale geldi.Olayda yaralanan olmadı. Futbolcular başka bir otobüsle İnegöl'e götürüldü.

Takım Otobüsü 

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