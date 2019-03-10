Futbolcu köpeği gören telefona sarıldı İzle



- Artvin'de futbol oynayan köpek öğrencileri dakikalarca peşinden koşturdu. Artvin Çoruh Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci boş saatlerinde üniversitenin bahçesinde futbol oynarken, oyunlarına katılan bir köpek aldığı topu kaptırmamak için dakikalarca öğrencileri peşinden koşturdu. Öğrencilerin şaşkın bakışlarıyla topla adete bir futbolcu gibi oynayan sokak köpeğini görenler cep telefonuna sarıldı. O anları sosyal medya hesaplarında ‘bizde defans böyle’ diye kaydeden öğrencilerin videosu hayvan severler tarafından büyük ilgi gördü.

