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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Futbolcu köpeği gören telefona sarıldı

Futbolcu köpeği gören telefona sarıldı

topu bırakmayan köpek

( ARTVİN -ÖZEL) ARTVİN

Sosyal Medya Sokak Köpeği Hayvan Severler Cep Telefonu Öğrenciler 


- Artvin'de futbol oynayan köpek öğrencileri dakikalarca peşinden koşturdu. Artvin Çoruh Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci boş saatlerinde üniversitenin bahçesinde futbol oynarken, oyunlarına katılan bir köpek aldığı topu kaptırmamak için dakikalarca öğrencileri peşinden koşturdu. Öğrencilerin şaşkın bakışlarıyla topla adete bir futbolcu gibi oynayan sokak köpeğini görenler cep telefonuna sarıldı. O anları sosyal medya hesaplarında ‘bizde defans böyle’ diye kaydeden öğrencilerin videosu hayvan severler tarafından büyük ilgi gördü.
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