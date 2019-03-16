Futbolcu Jacques Faty Suriye'deki kampları ziyaret etti - AZEZ
- Senegalli Futbolcu Jacques Faty'nin Azez ilçesindeki bir kampta yardım dağıtması - Yardım kolilerini almak için sırada bekleyen mülteciler - Senegalli Futbolcu Jacques Faty'nin futbol sahasında amatör futbolcularla top oynaması - Senegalli Futbolcu Jacques Faty'nin amatör futbolcularla fotoğraf çektirmesiFutbolcu Jacques Faty, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin Azez ilçesinde zorla yerinden edilen sivillerin yaşadığı kampları ziyaret ederek yardım dağıttı. Senegal asıllı Faty, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın, Bereket Şehri Uluslararası İnsani Yardım Derneği ile hazırladığı temel gıda yardımı projesi kapsamında Azez 'e geldi. Azez 'deki İhtimlat Mukaveme ve Elbil kamplarında gıda dağıtımında bulunan futbolcu, savaşın yetim bıraktığı çocuklarla bir araya geldi.Bir dönem Türkiye'de Sivasspor forması da giyen defans oyuncusu, Suriye ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Azez 'de inşa edilen futbol sahasında, amatör futbolcularla top oynadı, onlara moral verdi.
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