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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Futbolcu Arda Turan, 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı İzle

- Futbolcu Arda Turan, 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı İzle

Arda Turan arşiv

Adam Yaralama Ruhsatsız Silah Cinsel Taciz Hapis Cezası Mahkeme Kararı 

-Berkay adliye görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ünlü Futbolcu Arda Turan ile şarkıcısı Berkay arasında yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı.
Arda Turan 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay davasında mahkeme üçüncü duruşmada bugün kararını açıkladı.
Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 10 ay ve "meskun mahalde ateş etmek" suçundan 10 ay, toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı. Turan, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Mahkeme hükmün açıklanması geriye bıraktı. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek. (İD-ÖFA
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