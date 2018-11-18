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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Futbol: Kadınlar 3. Ligi - Kızlarına destek vermek için köylerinden gelen anne baba - MUŞ

Futbol: Kadınlar 3. Ligi - Kızlarına destek vermek için köylerinden gelen anne baba - MUŞ

- Futbolcuların ısınma antrenmanından detaylar - Karşılaşma öncesi görüntüler - Müsabakadan detaylar - Çayırdere köyünden gelen Mehmet ve Güvercin Söylemez çiftinin karşılaşmayı izlemeleri - Kezban Söylemez'in konuşması - Baba Mehmet Söylemez'in konuşması - Kezban Söylemez'in ailesiyle görüntüleriFutbol: Kadınlar 3. Ligi - Muş Alparslanspor: 2 - Aile ve Soyla Politikalar Gençlikspor: 3MUŞ (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar Futbol 3. Ligi 14. Grup'ta, Aile ve Soyla Politikalar Gençlikspor, deplasmanda Muş Alparslanspor'u 3 - 2 yendi. Muş Alparslanspor Kulübü Başkanı Yücel Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk maçı oynadıklarını belirterek iyi bir mücadele sergilediklerini ancak rakip takımın maça hazırlıklı çıktığını ve 2 - 3 bir skorla sahadan ayrıldıklarını söyledi.

Takıma ve kızına destek vermek için Malazgirt ilçesine bağlı Çayırdere köyünden gelen Mehmet ve Güvercin Söylemez çifti, maç boyunca hem kızlarına hem de takıma moral destek verdi.Köyde çiftçilik yaparak geçimini sağladığını söyleyen 13 çocuk babası Mehmet Söylemez, kızının hem okuyup hem de sporla uğraşması kendileri için gurur verici olduğunu kaydetti.
Anadolu Spor Lisesinde okuyan 15 yaşındaki Kezban Söylemez ise, ailesinin ve hocaların desteği ile başarılı olabileceğini ifade etti.
Söylemez, "Bugün ailem, hem bana hem de takımıma moral vermek için gelmişler. Onların verecekleri destek ve dualarıyla inşallah başarılı olup hedefim olan milli takımlara katılırım. Çünkü onları ve hocalarımın desteği çok önemli. Ben de buna karşılık çok çalışacağım, verdikleri emeği boşa çıkaramayacağım. Bölgemizde genelde kızların spor yapmaları aileler tarafından iyi karşılanmıyor. Ama benim annem ve babam bana her zaman destek oldular. Hem okuyorum hem de spor yapıyorum." şeklinde konuştu.

Dera Milli Takım Muhabir Allah 

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