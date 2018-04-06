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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Furkan Yıldırım'ın cesedi bulundu - İSTANBUL

Furkan Yıldırım'ın cesedi bulundu - İSTANBUL

- Furkan Yıldırım'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumundan çıkarılışı - Beşiktaş'ta önceki gün denizden çıkarılan cesedin, 15 Temmuz 2017'de Arnavutköy Vapur İskelesi yakınlarında akıntıya kapılan Furkan Yıldırım’a ait olduğu belirlendiİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta, önceki gün denizden çıkarılan cesedin, geçen yıl Arnavutköy'de akıntıya kapılarak kaybolan Furkan Yıldırım'a (17) ait olduğu tespit edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait deniz temizleme teknesindeki görevliler, salı günü, Kuruçeşme civarında denizde ceset gördü ve durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Deniz polisinin yardımıyla çıkarılan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.Adli Tıp'ta DNA testi yapıldı. Test sonucu cesedin Furkan Yıldırım'a ait olduğu belirlendi. Furkan’ın babası Memduh Yıldırım ve ağabeyi Tuncay Yıldırım, cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu’na geldi. Teslim alınan cenaze, Alibeyköy Mezarlığı’nın gasilhanesine nakledildi.Furkan Yıldırım’ın cenazesinin yarın Kırıkkale Sulakyurt’ta bulunan Danacı Köyü’nde toprağa verileceği öğrenildi.Arnavutköy Vapur İskelesi yakınlarında, 15 Temmuz 2017 günü serinlemek için denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Furkan Yıldırım’ın bulunması için günlerce arama çalışması yapılmıştı. Deniz polisi ve askeri gemilerin de katıldığı arama çalışmaları sonuç vermemişti. Aramalar sırasında İstanbul Boğazı deniz trafiğine bir süre kapatılmıştı.

Polis Cenaze Beyköy Deniz Trafiği Polis Ekipleri 

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