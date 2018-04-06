Furkan Yıldırım'ın ailesinin Alibeyköy Gasilhanesinde cenazelerini almayı bekliyor

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( İSTANBUL )- Baba Memduh Yıldırım: “İnsan sevinir mi çocuğunun cesedini bulduğuna sevinmez ama buruk bir sevincimiz var” İSTANBUL



- Arnavutköy'de denize girdikten sonra kaybolan ve 262 gün sonra cesedi bulunun Furkan Yıldırım'ın cenazesini almak için Alibeyköy Gasilhanesinde bekleyen acılı baba, “İnsan sevinir mi çocuğunun cesedini bulduğuna sevinmez ama buruk bir sevincimiz var. En azından bir mezarı olacak” dedi.

Arnavutköy'de denize girdikten sonra kaybolan ve 262 gün sonra cesedi bulunun Furkan Yıldırım'ın cenazesi Alibeyköy Gasilhanesine götürdü. Çocuklarının cenazesini almak için bekleyen acılı anne Kezban Yıldırım'ın konuşmakta zorlandığı görüldü.

Acılı baba Memduh Yıldırım ise, “Yaklaşık 9 ay oldu oğlumu kaybedeli. Yani bir babanın 9 ay çocuğunun öldüğünü bildiği halde cesedine ulaşamaması ve nihayetinde ulaştık... Bu acıları 9 ay çekip de bulmamız.. İnsan sevinir mi çocuğunun cesedini bulduğuna sevinmez ama buruk bir sevincimiz var. En azından bir mezarı olacak. Mezarında dua okuyacağım, bu benim için sevindirici. Çalışmalar yoğun bir şekilde yapıldı. O kadar aranda aynı bölgeler ama bu güne kadar nasıl bulanamaması bilmiyorum. Nihayetinde bulundu” diye konuştu.

Furkan Yıldırım'ın Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. (ÖY-

