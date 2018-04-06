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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Furkan Vakfı'nın yurt oyununu polis bozdu

Furkan Vakfı'nın yurt oyununu polis bozdu

Yurt önünde bekleyen Furkan üyeleri

Kayıt Dışı Suç Örgütü Öğrenci Evi Öğrenciler Müfettiş 

-Kadınların kalkması
-Bekleyen erkekler
-Yurt binası görüntüsü
-Mühür görüntüsü
-Bir şahsın mühürlemeye gelen şahısla tartışması

( ADANA -HD) - Kurucu başkanı tutuklu yargılanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kapatılmak istenilen yurtlarının başkalarının adına kiralanarak faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı - Daha önce de 3 temsilciliği ve genel merkezi kapatılan suç örgütünün bu kez de 6 yurduna mühür vuruldu - Yurtların öğrenci evi gibi görünmemesi için yazılan bildiride, öğrencilerin yurt olarak kullanılan evlere toplu giriş yapmaması, servislerinden bir iki sokak ileride inmesi, her ev için kira kontratı yapılması, panolardan vakıfla ilgili malzemelerin kaldırılarak şiirler asılması ve dairelerin tek tip olmamasıyla ilgili uyarılar olduğu tespit edildi ADANA

- Adana'da kurucu başkanı Alpaslan Kuytul'un "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma" suçundan tutuklu yargılandığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kapatılmak istenen yurtlarının başkalarının adına kiralandığı ortaya çıkartılarak mühürlendi. Yurtların öğrenci evi gibi görünmemesi için çeşitli maddelerin sıralandığı bir de bildiri ele geçirildi. Adana Emniyet Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na 30 Ocak'ta "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma" suçundan 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 vakıf yönetici ve üyesi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklanmıştı. Şüphelilerin bastırdıkları sahte makbuzlarla 3 milyon lirayı aşkın kayıt dışı para ve yardım topladıkları belirlenmişti. Polis yurtları mercek altına aldı Operasyondan sonra örgütün 3 temsilciliği ve genel merkezine kayyum atanmış ve kapatılmıştı. Polis yaptığı çalışmada örgütün Adana'da 6 öğrenci yurdu bulunduğunu ve bu yurtlarda ağlarına düşürdükleri üniversite öğrencilerini örgüt elemanı yaptıklarını tespit etti. Polis, Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ortak çalışma başlattı. Yapılan çalışmada milli eğitim müfettişlerinin daha önce yurtlar için kapatma kararı aldığı, bunun üzerine örgütün yurtları şahısların üzerine kiralayarak sanki bir evmiş gibi izlenim verdiğinden yurtların kapatılmadığını saptadı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler yurt olduğunu kanıtladı Polis, öğrencilerin kaldığı çok katlı 6 binanın vakfa ait olduğunu ve yurt olarak kullanıldığını belirledi. Yapılan çalışmalarda elde edilen bir bildiride, yurtların öğrenci evi gibi görünmemesi için maddeler sıralandığı tespit edildi. Bildiride, öğrencilerin yurt olarak kullanılan evlere toplu giriş yapılmaması, servislerinden bir iki sokak ileride inmesi, her ev için kira kontratı yapılması, panolardan vakıfla ilgili malzemelerin kaldırılarak şiirler asılması ve dairelerin tek tip olmamasıyla ilgili uyarılar olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Seyhan ilçesindeki 5 ve Çukurova ilçesindeki bir bina, öğrencilerin boşaltılmasının ardından ilçe belediyelerine bağlı zabıta ekiplerince mühürlendi. Zabıta ekiplerine polis de destek verdi. Bazı vakıf üyeleri kapatılmaya karşı çıktı ancak yurtların mühürlenmesine engel olamadı.
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