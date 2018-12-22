Fünye patlamasında yaralanan çocuklar Mersin'e sevk edildi Haberi

-Hastane tabelası ve acil önü görüntü



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'in Erdemli ilçesinde kayalık arazide oyun oynayan çocukların elinde fünye patladı. Olayda yaralanan 5 çocuk hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi'nde kayalık bir arazide oyun oynayan 5 çocuk, tarla imarında kullanılan bir fünye buldu. Ne olduğunu bilmedikleri fünye ile oynadıkları esnada patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle çocuklar yüzlerinden ve ellerinden yaralandı. Patlama ile olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çocuklar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocukların durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulmadığı öğrenildi. Çocuklar H.D, Y.D, C.D, S.T. ile M.T. yaklaşık 1 saat sonra tedbiren Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

