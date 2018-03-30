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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Fuhuştan gözaltına alınan kadınlarda cinsel hastalık şüphesi... 3 ayda 500 erkekle birlikte oldukları iddia edildi İzle

Fuhuştan gözaltına alınan kadınlarda cinsel hastalık şüphesi... 3 ayda 500 erkekle birlikte oldukları iddia edildi İzle

Adliyeye çıkarılmaları

Hastalık Adli Kontrol İnsan Ticareti Fuhuş Operasyonu Polis Ekipleri 

-Genel ve detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kadından bazılarının cinsel hastalık taşıdığından şüpheleniliyor. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşık 3 ay önce gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 2’si kadın 12 şüpheli şahıs gözaltına aldı. Şahıslardan 8’i tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Apart ve otelleri mesken tuttular Edirne’de gerçekleştirilen fuhuş operasyonun ikinci ayağında ise Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Teknik-Takip Büro Amirliği ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri 7’si kadın toplam 21 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Emniyet güçleri tarafından yapılan teknik-takipte söz konusu 7 kadının, fuhuş yaptıkları, birbirlerine müşteri buldukları, ayrıca gözaltına alınan 14 erkek şüphelinin de kadınlara fuhuş için müşteri temin ettikleri, fuhuş için il genelinde bulunan apart ve otelleri ayarladıkları, fuhuş için gelen müşterilerin isimlerini kayıt yapmayarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. 9 kadın 3 ayda 500 erkekle birlikte oldu Operasyonda gözaltına alınan 7’si kadın 21 şüpheli, ‘fuhuş, fuhuşa aracılık, yer temini ve insan ticareti’ suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde ve emniyetteki ilk sorgularında gözaltına 7 kadın ve 3 ay önce yakalanan 2 kadın olmak üzere toplam 9 kadının il genelinde yaklaşık 500 erkekle para karşılığı birlikte olduğu belirtildi. Cinsel hastalık şüphesi Gözaltına alınan kadınların bazılarının cinsel yolla buluşan hastalık taşıdığından şüpheleniliyor. Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 7’si kadın 21 kişi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından ‘fuhuş, fuhuşa aracılık, yer temini ve insan ticareti’ suçlamalarıyla adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Soruşturma sürüyor.
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