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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Fuhuş ve uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL Haberi

Fuhuş ve uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL Haberi

- Ele geçirilen maddeler, silah ve paralardan detaylar - Zanlının adliyeye götürülmesi İstanbul 'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu - Beylikdüzü'nde, kadınlara fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu sattırdıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda, kadınlara fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu sattırdıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.Beylikdüzü Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, 3'ü yabancı uyruklu 5 kadının fuhşa zorlandığı ve uyuşturucu sattırıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Adnan Kahveci Mahallesi'nde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, M.S, T.Ö. ve C.S.B. gözaltına alınırken, şüpheliler tarafından alıkonulan 5 kadın kurtarıldı.Adreslerde yapılan aramalarda, 10 bin 235 uyuşturucu hap, 1 kilogram skank, 10 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, 275 avro ve 150 dolar ele geçirildi.Şüphelilerden T.Ö. ve C.S.B. ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, M.S. Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.Olaya ilişkin 2 kişinin de arandığı bildirildi.

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