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( ADANA -HD) Fuhuş şebekesinin "Manukyan" lakaplı lideri ve üyeleri adli tıpa getirildi ADANA



- Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen şebekenin "Manukyan" lakaplı kadın liderinin de aralarında bulunduğu 19 kişi adli tıpa getirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çete lideri "Manukyan" lakaplı Afife F. olan şebekenin Adana merkezli İstanbul, Mersin, Hatay ve Diyarbakır'da çok sayıda kadına zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Polis bu ihbar üzerine çete lideri kadın ile çete mensuplarını teknik ve fiziki olarak takibe başladı.

Yaklaşık 3 aydır yapılan takip sonucunda polis çetenin liderinin ihbarda olduğu gibi Afife F. isimli kadın olduğunu çevresindeki şahısların kendisine "Manukyan" dediği ve kadınlara zorla, tehditle fuhuş yaptırıp para kazandığını saptadı. Eş zamanlı olarak 5 ilde 20 adrese yapılan baskında çete liderinin aralarında bulunduğu 19 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıpa getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

