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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Fuhuş şebekesinin inanılmaz şifreleri

Fuhuş şebekesinin inanılmaz şifreleri

KİŞİLERİN EMNİYETTEN ÇIKARILMASI

Doğum Günü Doğum Günü Pastası Fuhuş Çetesi Kiralık Araç Sınır Dışı 

-EMNİYET DETAYLARI

( BURSA )- Fuhuş şebekesi aralarında irtibat kurmak için ‘doğum günü pastası, kiralık araç, yeni civciv, yılbaşı, tek tur, gizemli geceler’ gibi şifreler kullanıyor- Şifreli fuhuş çetesi çökeltildi BURSA

- Bursa, Yalova ve Aydın'da 17 adrese eş zamanlı yapılan baskınla fuhuş çetesi çökeltildi. Bursa Ahlak Polisi'nin yaptığı operasyonla 16 kişi gözaltına alınırken, şebeke üyelerinin aralarında kullandıkları ‘doğum günü pastası, kiralık araç, yeni civciv, yılbaşı, tek tur, gizemli geceler’ şifreleri ise dikkat çekti. Bursa Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerinin 3 aydır titizlikle sürdürdüğü operasyon neticesinde fuhuş çetesi çökeltildi. Edinilen bilgiye göre, aralarında evli çiftlerin de olduğu tespit edilen fuhuş şebekesi üyelerinin, Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Belarus ve Azerbaycan gibi ülkelerden getirdikleri kişilere para karşılığında fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Dedektiflerin ‘Pasaportçu’ lakaplı bir şüpheliyi fiziki ve teknik takibe alması üzerine, zanlıların kendi aralarında ‘doğum günü pastası, kiralık araç, yeni civciv, yılbaşı, tek tur, gizemli geceler’ şifreleri ile konuştukları belirlendi. Soruşturmanın sonunda ekipler Bursa, Aydın ve Yalova'da 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan baskın sonucu fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu bayanlar sınır dışı edilirken, fuhuş şebekesi üyelerinden 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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