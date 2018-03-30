Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi - EDİRNE İzle
- Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Edirne 'deki fuhuş operasyonu - Operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildiEDİRNE (AA) - Edirne 'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce, insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yaptığını belirlediği bazı kişileri takibe almış, şehir merkezi ile Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde farklı adreslere düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alınmıştı.