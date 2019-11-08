Fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - KARABÜK
- Gözaltına alınan iki zanlının adliyeye getirilmeleriKARABÜK (AA) - Karabük 'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine 100. Yıl Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, evde bulunan D.K. ve N.Y. ile yabancı uyruklu N.S. isimli kadın gözaltına alındı.D.K. ve N.Y'nin İstanbul'dan ev ve temizlik işlerinde çalıştırmak vaadiyle Karabük 'e getirdiği N.S'yi fuhuş yapmaya zorladığı iddia edildi.
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