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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Fuhuş operasyonunda 22 tutuklama İzle

Fuhuş operasyonunda 22 tutuklama İzle

Operasyon anından kısa bir görüntü

Şafak Baskını Adli Kontrol Uyuşturucu Pompalı Tüfek Sınır Dışı 

-Kurtarılan kadınlar otobüse bindirilmesi
-Zanlıların hastanede rapor almaları
-Zanlıların toplu şekilde emniyetten çıkarılması

( MUĞLA )- 'Eniştem Ablama Zorla Fuhuş Yaptırıyor'' ihbarı sonrası 9'u yabancı uyruklu 16 kadın kurtarıldı. MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlene operasyonda fuhuş yaptırdıkları belirlenen 33 kişiden, 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen kişileri takibe aldı. Asayiş Büro Ekipleri 20 ekip,120 personel ile Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde 23 noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler üç aylık teknik ve fiziki takip çalışmasının ardından ve bir bayanın 'Eniştem ablama zorla fuhuş yaptırıyor' ihbarı sonrası operasyon için düğmeye basıldı. Fethiye ve Köyceğizdeki 23 adrese eş zamanlı şafak baskını düzenleyen ekipler, K,G, M.B, E.G, C.G, O.U, M.K, Y.Ç, İ.Y, S.T, M.A, F.A, R.A, D.B, M.Y, M.G, C.E.A, U.S, G.K, A.K, N.A, Y.Ö, Y.E, A.Ç, C.Ö, M.H.G.A, M.G, G.Ç yabancı uyruklu C.R ve M.S kişi fuhuşa aracılık ve yer temini ettikleri iddiasıyla gözaltına aldı. Operasyonda zorla fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen 9'u yabancı uyruklu 16 kadın kurtarılırken, ekiplerin evlerde yaptığı aramada 3 pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K,G, E.G, C.G, O.U, M.K, Y.Ç, İ.Y, S.T, M.A, F.A, R.A, D.B, M.Y, M.G, C.E.A, G.K, , C.Ö, M.H.G.A, M.G, G.Ç yabancı uyruklu C.R ve M.S fuhuşa aracılık ve yer temini ettikleri iddiasıyla tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi kapalı ceza evine gönderildi. M.B, U.S, A.K, N.A, Y.Ö, Y.E ve A.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi de emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Zorla fuhuş yaptırıldığ ileri sürülen 9 yabancı uyruklu kadın Emniyetteki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (MY-BT)
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