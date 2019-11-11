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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı - KOCAELİ

Fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı - KOCAELİ

- Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğünden görüntüler - Zanlıların adliyeye sevk edilmesiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ve Dilovası ilçelerinde, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi'ndeki bir evde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, İzmit ve Dilovası ilçelerinde düzenledikleri operasyonda C.T. (21) ile C.Y'yi (34) gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Fuhuş Harekete Geç 

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