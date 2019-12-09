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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede Haberi

Fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede Haberi

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

( KONYA ) KONYA

Fuhuş Operasyonu Fuhuş Şafak Vakti 


- Konya’da geçtiğimiz günlerde yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde fuhşa zorlama ve yer temini sağlamak suçundan yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında 6 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda adreslerde, kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen S.O, eski karısı Ö.K, yeğeni S.O. ve arkadaşları yabancı uyruklu K.P. adlı kadın ile Mersin'de olduğu tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerin fuhuş suçundan elde ettikleri değerlendirilen yaklaşık 25 bin lira para ve fuhuştan elde edilen para miktarları ve kadınlara verilen randevuların kaydedildiği 2 adet defter ele geçirildi. Gözaltına alınan S.O, eski karısı Ö.K, yeğeni S.O. ve arkadaşları yabancı uyruklu K.P. adlı kadın ile Mersin'de olduğu tespit edilen 1 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Buradaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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