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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fuhuş operasyonu - SİVAS Haberi

Fuhuş operasyonu - SİVAS Haberi

- Adliye binasının dış genel planı - Şüphelilerin adliyeye getirilişi Sivas 'ta fuhuş operasyonu - Fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları iddia edilen 2 kadın ile kız arkadaşının fuhuş yapması için aracılık ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı - Şüphelilerin telefonda görüştükleri kişilerle "koli geldi", "müsaitsen gel" şifreleriyle irtibat kurdukları tespit edildiSİVAS (AA) - Sivas 'ta fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları iddia edilen 2 kadın ile kız arkadaşının fuhuş yapması için aracılık ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerindeki bir evde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.Yaklaşık bir ay süren fiziki takip sonucunda fuhuş yaptıkları ve birbirlerine müşteri buldukları iddia edilen H.Ç. ile D.T. ve kız arkadaşının fuhuş yapması için aracılık ettiği öne sürülen B.Ç. gözaltına alındı.Kadınların telefonda görüştükleri kişilerle "koli geldi", "müsaitsen gel" şifreleriyle irtibat kurduğu tespit edildi.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kız Arkadaş Fuhuş Operasyonu Fuhuş Bulduk 

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