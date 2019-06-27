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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fuhuş operasyonu - KOCAELİ

Fuhuş operasyonu - KOCAELİ

- Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'nden genel görünüm - Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi - Yabancı uyruklu kadınlara tehditle fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, yabancı uyruklu kadınlara tehditle fuhuş yaptırdığı ileri sürülen kişi, tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, iş vaadiyle yurt dışından getirilen yabancı uyruklu kadınlara tehditle fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, 15 gün sürdürülen takip sonucu toplanan deliller doğrultusunda İzmit ilçesi Erenler Mahallesi'ndeki 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, tehdit yoluyla fuhuş yaptırılan Türkmenistan uyruklu G.A'yı evde, otomobille kaçmaya çalışan Özbekistan uyruklu N.K'yi de D - 100 kara yolu Kuruçeşme ışıklar mevkisinde yakaladı.Kadınlara tehditle fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.Ç. (36) ise polis ekiplerince İstanbul'un Ümraniye ilçesinde gözaltına alındı, şüphelinin el çantasında çok sayıda telefon ve GSM hattı ele geçirildi.Yabancı uyruklu kadınlar, ifadeleri alınarak sınır dışı edilmek üzere Kocaeli Göç İdaresine teslim edildi.Şüphelinin, yakalanmamak amacıyla İstanbul'dan getirdiği kişileri evlere bıraktıktan sonra farklı bir mevkide araçta beklediği öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

Akalan Yurt Dışı Avcılık Polis Ekipleri Sınır Dışı 

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