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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fuhuş operasyonu - HATAY Haberi

Fuhuş operasyonu - HATAY Haberi

- Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Hatay merkezli fuhuş operasyonu - Operasyonda 4'ü kadın 18 şüpheli yakalandıHATAY (AA) - Hatay merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda 4'ü kadın, 18 şüpheli gözaltına alındı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince Hatay ve İstanbul'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 17'si Hatay , biri İstanbul'da olmak üzere 4'ü kadın 18 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 bıçak, bir biber gazı, 9 bin 310 lira, 8 bin avro, 4 bin 600 dolar ile 150 lira değerinde sahte para ve yabancı uyrukla kadınlar adına düzenlenmiş ikamet ve çalışma izni başvuru formları ele geçirildi.Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Biber Gazı Akalan Dolar Fuhuş Operasyonu Fuhuş 

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