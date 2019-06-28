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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Fuhuş operasyonu - HATAY

Fuhuş operasyonu - HATAY

- Zanlıların emniyetten çıkarılması - Zanlıların adliyeye götürülmesi Hatay 'da fuhuş operasyonuHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde fuhuş operasyonu yapıldı.Alınan bilgiye göre, Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesindeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı.Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Fas uyruklu 2 kadın ile fuhşa zorladığı iddia edilen Suriye uyruklu B.M (43) gözaltına aldı.Faslı kadınların işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği, B.M'nin göz altına alındığı öğrenildi.

Baros Fuhuş Operasyonu Fuhuş Sınır Dışı 

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