Fuhuş operasyonu - EDİRNE Haberi

- Zanlıların adliyeye getirilmesi - Operasyon kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındıEDİRNE (AA) - Edirne 'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi daha gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, 2 ay önce insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yaptığı belirlenen bazı kişileri takibe alan Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, 9 kişi daha yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.Öte yandan polis ekiplerince 29 Mart'ta gözaltına alınan 22 kişiden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.