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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Fuhuş operasyonu - BALIKESİR

Fuhuş operasyonu - BALIKESİR

- Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri - Sındırgı ilçesinde 5 kişi tutuklandıBALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınları çeşitli yollardan yurda getirerek kendilerine ait ikametlerde fuhuş yapmaya zorladıkları değerlendirilen 10 şüphelinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.Teknik takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, fuhşa aracılık yapan 9 şüpheli ile 4'ü Azerbaycan uyruklu 5 kadını gözaltına aldı.Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda biri Azerbaycan uyruklu 2 erkek şüpheli ile bir kadın daha yakalandı.Şüphelilerden 2'si kadın 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Adliyeye sevk edilen E.Y. (48), M.S. (80), M.A.U. (72), F.D. (52) ve H.D. (31) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Azeri uyruklu kadınlar ise Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Akalan Fuhuş Operasyonu Fuhuş Harekete Geç Irak 

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