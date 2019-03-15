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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Fuhuş çetesine 'misafir' operasyonu - AMASYA

Fuhuş çetesine 'misafir' operasyonu - AMASYA

Fuhuş çetesine "misafir" operasyonu - AMASYA, - Fuhuş çetesine "misafir" operasyonu - Zanlıların adliyeye getirilmesi - Merzifon Adliyesi'nden detayFuhuş çetesine "misafir" operasyonu - Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i tutuklandıAMASYA (AA) - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde "misafir" adıyla düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 5'i tutuklandı.Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarına ilişkin düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılardan 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Azerbaycan, Kırgızistan, Gürcistan ve Özbekistan uyruklu 7 kadın ise sınır dışı edildi.Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 12 Mart'ta çeşitli mahallelerdeki 11 evde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine, "misafir" adıyla eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 7'si yabancı uyruklu kadın olmak üzere 19 zanlıyı gözaltına almıştı.

Adli Kontrol Akalan Fuhuş Operasyonu Avcılık Sınır Dışı 

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