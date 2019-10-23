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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fuhuş çetesi çökertildi: 6 tutuklu

Fuhuş çetesi çökertildi: 6 tutuklu

ARŞİV

Polis Yakalama Kararı Fuhuş Fuhuş Çetesi Şili 

-Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü
-Adliyeden detay görüntü

( ANTALYA )- Aralarında küçük yaşta 2 kızın bulunduğu 6 kişilik fuhuş çetesi çökertildi ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin ‘fuhşa aracılık etmek, çocukları fuhşa teşvik etmek suçları kapsamımda düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2’si küçük yaşta 4’ü kadın olan toplam 6 kişi tutuklandı. Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘İnsan ticareti yapmak, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek, yer temini, çocukları fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek’ suçları kapsamında çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası ilçedeki belirledikleri adreslere baskın düzenledi.
Baskınlarda A. S. (17) A. K. (17), Necla N.N. (19), Zeynep I. isimli kadın ile (20), Emre Y. (21) ve İbrahim D. (22) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin kendi aralarında da para karşılığı fuhuşsa aracılık ettiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4’ü kadın 6 şüpheli 7 saat süren sorgularının ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Oğuzhan O. isimli şüphelinin de cezaevinde tutuklu bulunduğu ortaya çıktı. (EA-
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