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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fuego Volkan’ı Yeniden Harekete Geçti

Fuego Volkan’ı Yeniden Harekete Geçti

Volkanın patlaması

Malt Güvenli Bölge Başkent Harekete Geç 

-Detay

(SANTİAGO) - Fuego Volkan’ı yeniden harekete geçti SANTİAGO

- Guatemala’daki Fuego Volkan’ı yeniden lav püskürtmeye başladı.
Bölgede kırmızı alarm verildi.
Guatemala’daki Fuego Volkan’ı bu yıl 5. kez lav püskürtmeye başladı.
Bölgede 'Kırmızı' alarm verilirken, en az 10 bölgeden 2 bin kişi tahliye edilmeye çalışılıyor. Fuego Volkan’ı en son Haziran ayında harekete geçmiş ve ölüme neden olmuştu. Ulusal Afet Azaltma Koordinasyon Sözcüsü David de Leon, Fuego Volkan’ı için yakınlardaki bölgelere kırmızı alarm verildiğini duyurdu. Leon, 200 kişinin acilen tahliye edildiğini, yeni bir patlamadan etkilenmemek için kırmızı alarm durumuna geçildiğini açıkladı.
Leon, Haziran ayında Fuego Volkanı'nın patlaması nedeniyle 194 kişi hayatını kaybettiğini hatırlatarak vatandaşları tahliyelere direnmemeye çağırdı. Volkanın 5. safhada lav püskürtmeye başlayacağı konusunda uyarılar aldıklarını açıklayan Leon, uyarılar sonrasında volkanın eteklerinde bulunan Escuintla kasabasından tahliyelerin başladığını dile getirdi. Leon, 214 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini ve transferlerin sürdürüleceğini vurguladı. Leon, başkent Guatemala City’nin 35 kilometre güneybatısında bulunan 3 bin 763 metre yüksekliğindeki volkanın yakınında Esatintla, Sacatepéquez ve Chimaltengo kasabalarının da aralarında bulunduğu en az 10 bölge için tahliye kararı alındığını da açıkladı.

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