Fuat Oktay: 'Medya bugün dünyayı algılayış biçimimizi doğrudan etkilemektedir' - ANKARA
Fuat Oktay: "Medya bugün dünyayı algılayış biçimimizi doğrudan etkilemektedir" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi - Genel plan detay - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meyra Palace Otel'de düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne katıldı. (1)
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