Fuat Oktay: 'Güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz' - İSTANBUL
Fuat Oktay: "Güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz" dedi.
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