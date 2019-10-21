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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fuat Oktay: 'Güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz' - İSTANBUL

Fuat Oktay: 'Güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz' - İSTANBUL

Fuat Oktay: "Güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz" dedi.

Sığınmacı Güvenli Bölge Lyon Sığınma 

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