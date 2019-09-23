Fuat Oktay: 'Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var' - YOZGAT
Fuat Oktay: "Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var" - YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıYOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğazlıyan ilçesinde kapalı yüzme havuzunun açılışında konuştu. (1)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var."
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