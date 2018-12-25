Fuarda Atılım Üniversitesi standına yoğun ilgi İzle

-Stantları gezen öğrencilerin

-Öğrencilerin Atılım Üniversitesi standında inceleme yapması

-Serdar Hızır röp

-Sedat Karaçayır röp

-Seminerden detaylar



( ANTALYA ) --Üniversite aday öğrencilerinin en çok hukuk fakültesi hakkında bilgi aldıkları görüldü.

ANTALYA



- Antalya’da düzenlenen Üniversite Tanıtım Günleri Fuarı’na katılan Ankara Atılım Üniversitesi standına öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Üniversite aday öğrencilerinin en çok Hukuk Fakültesi hakkında bilgi aldıkları görüldü.

Antalya Üniversite Tanıtım Günleri Fuarı, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde çok sayıda vakıf ve devlet üniversitesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuara liseden mezun olan ve 12. Sınıf öğrencilerinin ilgisi yoğun oldu. Adaylar en çok Atılım Üniversitesi’nin standına ilgi gösterdi. Öğrencilerin merak ettikleri soruları Atılım Üniversitesi Kurumsal Tanıtım Müdürü Sedat Karaçayır ve Tanıtım Uzmanı Emre Cihan cevapladı. Üniversitenin özellikleri, bölümleri ve ayrıcalıkları hakkında öğrencilere bilgi verilirken çeşitli hediyeler de takdim edildi. "Hukuk fakültesi" Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Serdar Hızır, fuara katılımın yüksek olduğunu ve öğrencilerin stantlarına ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.



Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 2003 yılında faaliyetine başladığını hatırlatan Hızır, “ Oldukça köklü ve geleneklerini oluşturmaya başlayan bir fakülteyiz, deneyimli akademisyenlerin yanında kendini geliştirmeye devam eden genç ekibiyle, homojen bir ortamda çalışmalarını yürütüyor. Alt yapısını, eğitim ortamını oturtmuş ve öğrencileriyle eğitim faaliyetine devam ediyor. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerin hukuk nosyonunu alabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri bir eğitim kurumu haline geldi.” dedi.

"Ankara'da ilk 2'de" Hukuk fakültesinin her yıl bir üst dilimden öğrenci almaya devam ettiğinin altını çizen Serdar Hızır,“ Öğrenci sayısı artsa dahi son sırada aldığımız öğrencinin puanı hep yükseliyor. Hızla bu anlamda kendi adını duyuran ve kendini kanıtlamış bir fakülteyiz. Atılım Üniversitesi'nin, Ankara’da vakıf üniversiteleri arasında ilk ikide yer aldığını söyleyebiliriz. Kadromuz hızlı şekilde güçlendi, birikimi edinmiş ve nosyonu kazanmış ve bunu öğrencilere aktarabilen üniversite haline geldik. Ankara’da olması itibariyle de Atılım Üniversitesi aday öğrenciler için iyi bir tercih olacaktır.” ifadelerine yer verdi. Hızır, öğrencilere hukuk eğitimi, mesleğin içeriği ve mezun olduktan sonra neler yapabilecekleri noktasında öğrencilere bir de seminer verdiğini sözlerine ekledi. "Staj imkanı" Sedat Karaçayır ise, üniversitelerinin kuruluşunun 22. yılını kutladığını ve bir kampüs üniversitesi olduğunu söyledi.



Tıpla birlikte fakülte sayılarının 7’ye ulaştığını kaydeden Karaçayır, “ Alt yapı ve akademisyen hazırlıklarını tamamladık. Hukuk, Güzel Sanatlar Fakülteleri ve İşletme Fakültesi’ndeki bazı bölümlerin dışında eğitim dilimiz yüzde yüz İngilizcedir. 90’nın üzerindeki Avrupa üniversitesiyle imzaladığımız anlaşmalarımız sayesinde, öğrencilerimizi Erasmus kapsamında bir veya iki dönem olmak üzere yurt dışına gönderebiliyoruz. Ayrıca pek çok bölümümüzde üçüncü ve dördüncü sınıfta sektörlerinin önde gelen firmalarında staj imkanı sağlıyoruz.” diye konuştu.

" Hangarı ve uçağı olan tek üniversite" Atılım Üniversitesi’nin son 10 yılda büyük bir ivme kazandığını vurgulayan Karaçayır, “ Bu yükselişin bir tesadüf olmadığını ve uzun yıllar kalıcı olmasını istiyoruz. Uluslararası derecelendirme verilerine göre Türkiye’de üst sıralarda olan yerimizi daha yukarıya taşıma hedefindeyiz. Emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

En çok tercih edilen Sivil Havacılık Yüksek Okuluna parantez açan Karaçayır, “Uçak Gövde Motor Bakımı, Uçak Elektrik Elektroniği, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj bölümlerimiz var. Türkiye’de yetişmiş pilot ihtiyacı çok fazla. Biz de bu konuda alt yapıya ve eğitime önem verdik. Türkiye’de hangarı ve uçağı olan ilk ve tek üniversiteyiz. 4 eğitim uçağımız var, kısa süre sonra sayımız 7 olacak.”ifadelerine yer verdi. Karaçayır, fuarda öğrencilerin gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirtti.

(İA-

