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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
FSM ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü

FSM ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü

Köprüden görüntü

İngiltere 

-Yansıtılan renklerden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Afganistan’ın bağımsızlığının 100. yılı olması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Afganistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. İngiltere'den 19 Ağustos 1919'da bağımsızlığını kazanan Afganistan, bağımsızlığını kazanışının 100. yılı olması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Afganistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Kırmızı, siyah ve yeşil renklerinin yansıtıldığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün altında vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Afganistan Bayrağının ışıklandırmasının sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
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